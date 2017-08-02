Ряд улиц перекроют в центре Москвы с 5 по 7 августа из-за работ по программе "Моя улица"

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ряд улиц перекроют в центре столицы с 5 по 7 августа в связи с проведением работ по программе "Моя улица". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
"В период с 00:00 мск 5 августа до 05:00 мск 7 августа будет закрыт проезд по 1-й Тверской-Ямской улице, участку Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площадки. Также нельзя будет проехать по Ленинградскому проспекту от Третьего транспортного кольца до 1-й Тверской- Ямской улицы", - отмечается в сообщении.
"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.