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Ряд улиц перекроют в центре Москвы с 5 по 7 августа из-за работ по программе "Моя улица"

Москва
2 августа, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Будет закрыт проезд на территории Бегового и Тверского районов столицы

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ряд улиц перекроют в центре столицы с 5 по 7 августа в связи с проведением работ по программе "Моя улица". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"В период с 00:00 мск 5 августа до 05:00 мск 7 августа будет закрыт проезд по 1-й Тверской-Ямской улице, участку Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площадки. Также нельзя будет проехать по Ленинградскому проспекту от Третьего транспортного кольца до 1-й Тверской- Ямской улицы", - отмечается в сообщении.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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