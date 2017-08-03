В Москве начинается продажа арбузов и дынь на бахчевых развалах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Арбузы и дыни начинают продавать на бахчевых развалах в Москве в четверг, в текущем сезоне число точек продаж по сравнению с прошлым годом увеличилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ранее в департаменте сообщили, что 1 августа стартовало размещение нестационарных торговых объектов, так называемых бахчевых развалов, всего предусмотрено 297 точек для продажи арбузов и дынь. "Префектурами административных округов заключено 243 договора (в 2016 году было заключено 225 договоров - прим. ТАСС). Сезон размещения объектов - с 1 августа по 1 октября", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время префектурами дополнительно выставлено на торги еще семь объектов в ЮЗАО и ЦАО.

Больше всего торговых точек в этом году заработает в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет открыто 63 бахчевых развала. В Южном округе будет доступно 57 точек по продаже арбузов и дынь, в Западном - 39 точек.

Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар. Продавец будет одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. В случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах выбора и потребления арбузов. На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). У продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Продажа арбузов и дынь на развалах вдоль автодорог запрещена. Продукция в таких торговых точках не проходит необходимую санитарную экспертизу, при этом арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.