Цифровые открытки и 24-метровый триколор украсят Москву ко Дню Государственного флага

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 180 флагов и 400 тематических плакатов украсят Москву в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, на Поклонной горе можно будет увидеть 24-метровую конструкцию с российским триколором. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.
В живую открытку размером 17 на 26 метров превратится медиафасад Центрального телеграфа. К празднику в городе разместят более 400 тематических плакатов и цифровых билбордов. Также планируется включить архитектурно-художественную подсветку фасадов трех зданий: двух домов-"книжек" на Новом Арбате и здания Государственного центрального музея современной истории России на Тверской улице.
"День Государственного флага отмечается 22 августа, однако праздничные открытки москвичи смогут увидеть уже в пятницу, 18 августа. В видеороликах и на плакатах на фоне голубого неба будут изображены реющий триколор и надпись "22 августа. День Государственного флага Российской Федерации", - сообщается на портале со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. Отмечается, что 300 таких плакатов повесят на рекламных щитах размером три на шесть метров.
На Новоарбатском мосту появятся 168 флагов, а в парке Победы на Поклонной горе можно будет увидеть 24-метровую конструкцию с российским триколором. Вокруг нее разместят стенды, на которых можно прочитать исторические факты о государственном символе страны. На остановках общественного транспорта, в основном в центре города, появится 100 тематических плакатов размером 1,2 на 1,8 метра, а вдоль Третьего транспортного кольца можно будет увидеть 40 открыток на цифровых билбордах. Поздравительные плакаты будут украшать город с 20 по 31 августа.
Кроме классических флагов, в парке Победы появятся арт-объекты с государственным символом. Например, там установят необычную инсталляцию - триколор из воздушных шаров площадью почти 50 квадратных метров. Кроме того, горожане смогут с помощью отпечатков нарисовать государственный символ на баннере размером два на три метра. Также гости парка соберут мозаику с изображением российского триколора.
День Государственного флага Российской Федерации учрежден в 1994 году. Праздник отмечается ежегодно 22 августа.