Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пункт по ремонту цифровых устройств в рамках проекта "Чудо техники" открылся в Москве

Москва
3 августа, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

По данным городских властей, до конца года в столице запустят еще несколько аналогичных салонов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пункт ремонта цифровых устройств "Чудо техники" открылся в Москве на шоссе Энтузиастов, до конца года в столице запустят еще несколько салонов. Об этом в четверг сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В декабре 2016 года онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств заработал в Москве. Система, которая получила название "Чудо техники", работает по принципу агрегаторов такси. Она распределяет заказы между надежными мастерскими, организует доставку устройства в сервис и обратно и контролирует качество ремонта.

"Мы планируем открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов. До конца года в Москве запустится еще несколько точек, в том числе флагманский салон "Чудо техники" возле станции метро "Курская", - рассказали в пресс-службе проекта.

Салон специализируется на ремонте порядка десяти брендов смартфонов и планшетов. Если в ремонт сдан гаджет того бренда, который не обслуживает этот пункт, технику направят в другую мастерскую, а после ремонта вернут обратно. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее.

"Сервис призван поддержать легальный рынок ремонтных услуг, обеспечить потребителю высокое качество работ и доступные цены, а также гарантировать сотрудничество только с официальными поставщиками запчастей и ПО", - подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы.

Как уточнили в департаменте, в пункт приема на шоссе Энтузиастов уже можно приносить сломанную технику. Сейчас он способен принять до 100 клиентов в день. Некоторые гаджеты там смогут починить прямо на месте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве борца Власко задержан в Улан-Удэ
2
Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии
3
Alibaba запустит гигантский торговый автомат по продаже автомобилей
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
7
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама