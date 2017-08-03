Пункт по ремонту цифровых устройств в рамках проекта "Чудо техники" открылся в Москве

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пункт ремонта цифровых устройств "Чудо техники" открылся в Москве на шоссе Энтузиастов, до конца года в столице запустят еще несколько салонов. Об этом в четверг сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В декабре 2016 года онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств заработал в Москве. Система, которая получила название "Чудо техники", работает по принципу агрегаторов такси. Она распределяет заказы между надежными мастерскими, организует доставку устройства в сервис и обратно и контролирует качество ремонта.
"Мы планируем открыть как минимум по одному пункту в каждом из столичных округов. До конца года в Москве запустится еще несколько точек, в том числе флагманский салон "Чудо техники" возле станции метро "Курская", - рассказали в пресс-службе проекта.
Салон специализируется на ремонте порядка десяти брендов смартфонов и планшетов. Если в ремонт сдан гаджет того бренда, который не обслуживает этот пункт, технику направят в другую мастерскую, а после ремонта вернут обратно. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее.
"Сервис призван поддержать легальный рынок ремонтных услуг, обеспечить потребителю высокое качество работ и доступные цены, а также гарантировать сотрудничество только с официальными поставщиками запчастей и ПО", - подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы.
Как уточнили в департаменте, в пункт приема на шоссе Энтузиастов уже можно приносить сломанную технику. Сейчас он способен принять до 100 клиентов в день. Некоторые гаджеты там смогут починить прямо на месте.