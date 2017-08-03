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Число легальных такси в Москве выросло в 10 раз за последние семь лет

Москва
3 августа, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Ежедневно услугами московского такси пользуются 329 тысяч человек

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество водителей такси, которые работают в Москве на законных основаниях, с 2010 года выросло в 10 раз. Об этом сообщается в информационных материалах, распространенных пресс-службой столичного департамента транспорта в рамках V Международного евразийского форума "Такси".

Уточняется, что в сутки 329 тыс. пассажиров пользуются московскими такси. В таксомоторной отрасли заняты 60 тыс. работников. В среднем один автомобиль такси в год проезжает более 120 тыс. км.

Средний возраст автомобиля такси - 2,8 лет. В Москве организованы 384 стоянки такси на 1329 мест, на семи столичных вокзалах таксисты могут парковаться бесплатно. Средний чек такси в Москве составляет 498,4 рубля. Среднее время подачи машины в час пик - 5-7 минут.

1 апреля 2017 года вступило в силу постановление правительства Москвы, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков. Теперь диспетчерские службы обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси с обязательным указанием статуса (свободен или занят), номерах разрешений и номерах государственного регистрационного знака, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что эти меры направлены на повышение безопасности перевозок такси, немедленное реагирование оперативных служб на внештатные ситуации. Кроме того, на основе анализа полученных данных департамент транспорта планирует организацию дополнительных специализированных стоянок такси, комплексную организацию движения, в том числе организацию выделенных полос. В Москве сейчас официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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