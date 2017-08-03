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Более 150 млн руб. субсидий выделят московским таксистам на обновление таксопарка

Москва
3 августа, 11:01 UTC+3

С 2012 года городское правительство выплатило уже 280 млн рублей аналогичных субсидий

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© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 150 млн рублей субсидий выплатят легальным таксистам в Москве на обновление таксопарков в 2017 году. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Правительство Москвы поддерживает развитие таксомоторной деятельности и выделяет субсидии на обновление таксопарков легальных столичных перевозчиков. С 2012 года правительство Москвы выплатило уже 280 млн рублей субсидий таксомоторным компаниям. В 2017 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 150 млн рублей", - говорится в приветственном слове заммэра участникам V Международного Евразийского форума "Такси".

Ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Москве сейчас официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность, с 2010 года количество легальных такси выросло в 10 раз. В сутки 329 тыс. пассажиров пользуются московским такси. В таксомоторной отрасли заняты 60 тыс. работников. В среднем один автомобиль такси в год проезжает более 120 тыс. км.

В Москве организовано 384 стоянки такси на 1329 мест, на семи столичных вокзалах таксисты могут парковаться бесплатно. Средний чек такси в Москве составляет 498,4 рубля. Среднее время подачи машины в час пик достигает пять-семь минут. 

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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