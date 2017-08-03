Московское метро отменило закрытие трех станций зеленой ветки 6 августа

Песков: Россия нацелена максимально сотрудничать с антидопинговыми структурами мираСпорт 3 августа, 13:37
Песков о санкциях: Россия будет защищать свои интересыПолитика 3 августа, 13:23
Путин призвал "не строить дворцы", совершенствуя инфраструктуру на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 августа, 13:21
Шишкарев: пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024Спорт 3 августа, 13:10
Бышовец: матч с "Динамо" расширит круг кандидатов в сборную России по футболуСпорт 3 августа, 12:52
Первый матч гандбольный клуб "Спартак" сыграет 8 августаСпорт 3 августа, 12:46
"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компанийЭкономика и бизнес 3 августа, 12:46
Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартомСпорт 3 августа, 12:45
Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализацииСпорт 3 августа, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Запланированное на воскресенье, 6 августа, закрытие станций "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" зеленой линии метро в Москве отменено. Об этом столичная подземка сообщила в четверг в Twitter.
"Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" отменяется", - говорится в сообщении.
Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая» отменяется. pic.twitter.com/1yba59MvgI— Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2017 г.
Движение поездов на Замоскворецкой линии в этот день будет осуществляться в обычном режиме. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" в воскресенье будут открыты для входа, выхода и пересадки пассажиров, отметила пресс-служба московского метро.
Ранее сообщалось, что центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для пассажиров в связи с ремонтными работами.