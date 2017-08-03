Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московское метро отменило закрытие трех станций зеленой ветки 6 августа

Москва
3 августа, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Движение поездов на Замоскворецкой линии будет осуществляться в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Запланированное на воскресенье, 6 августа, закрытие станций "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" зеленой линии метро в Москве отменено. Об этом столичная подземка сообщила в четверг в Twitter.

"Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" отменяется", - говорится в сообщении.

Движение поездов на Замоскворецкой линии в этот день будет осуществляться в обычном режиме. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" в воскресенье будут открыты для входа, выхода и пересадки пассажиров, отметила пресс-служба московского метро.

Ранее сообщалось, что центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для пассажиров в связи с ремонтными работами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама