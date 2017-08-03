Московское метро отменило закрытие трех станций зеленой ветки 6 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Запланированное на воскресенье, 6 августа, закрытие станций "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" зеленой линии метро в Москве отменено. Об этом столичная подземка сообщила в четверг в Twitter.

"Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" отменяется", - говорится в сообщении.

Запланированное на 6 августа закрытие центрального участка Замоскворецкой линии между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая» отменяется. pic.twitter.com/1yba59MvgI — Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2017 г.

Движение поездов на Замоскворецкой линии в этот день будет осуществляться в обычном режиме. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" в воскресенье будут открыты для входа, выхода и пересадки пассажиров, отметила пресс-служба московского метро.

Ранее сообщалось, что центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для пассажиров в связи с ремонтными работами.