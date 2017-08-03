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В Москве угрожавший прохожим топором укусил сотрудника Росгвардии при задержании

Москва
3 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Задержанный 42-летний москвич был доставлен в отделение полиции

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего прохожим топором на северо-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии, во время задержания он укусил одного из правоохранителей.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что на улице Академика Комарова неизвестный мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим. Сотрудниками вневедомственной охраны были предприняты меры к задержанию агрессивного гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из сотрудников правопорядка за руку", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний москвич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка.

"Сотруднику вневедомственной охраны оказана первая медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

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