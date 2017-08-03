В Москве угрожавший прохожим топором укусил сотрудника Росгвардии при задержании

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего прохожим топором на северо-востоке Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии, во время задержания он укусил одного из правоохранителей.
"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация о том, что на улице Академика Комарова неизвестный мужчина с топором в руках угрожает расправой прохожим. Сотрудниками вневедомственной охраны были предприняты меры к задержанию агрессивного гражданина, однако тот оказал активное сопротивление и укусил одного из сотрудников правопорядка за руку", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний москвич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка.
"Сотруднику вневедомственной охраны оказана первая медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.