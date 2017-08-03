Арбузы от 20 руб. и дыни от 60 руб. за 1 кг начали продавать на бахчевых развалах Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москвичи могут приобрести на бахчевых развалах арбузы от 20 рублей за 1 кг и дыни стоимостью от 60 рублей за килограмм. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, 3 августа традиционно в Москве начинается сезон арбузов и дынь. На территории города будет размещаться около 300 точек по продаже бахчевых. "Ценовая политика достаточно разнообразна: к примеру, на этом развале цена арбузов начинается от 30 рублей, дыни - в пределах 80 рублей", - сказал Немерюк, добавив, что в сетевых магазинах можно найти арбузы по 20 рублей за килограмм, а дыни - от 60 рублей за 1 кг.

Арбузы привезены из Краснодара, Ростова, "подходит Астрахань, есть на ряде объектов дагестанские арбузы", добавил глава департамента. Как пояснили ТАСС в департаменте торговли и услуг, для торговли бахчевыми культурами будет открыто около 300 торговых точек, больше всего из них заработает в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет открыто 63 бахчевых развала. В Южном округе будет доступно 57 точек по продаже арбузов и дынь, в Западном - 39 точек.

Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар. Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. При необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах выбора и потребления арбузов. На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должны быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы), вывеска с указанием времени работы, весы, продавец должен предоставить информацию о юридическом лице, реализующем арбузы.

Продажа арбузов и дынь на развалах вдоль автодорог запрещена. Продукция в таких торговых точках не проходит необходимую санитарную экспертизу, при этом арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.