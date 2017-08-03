Власти Москвы подготовили онлайн-карту точек продажи арбузов и дынь

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Карта бахчевых развалов опубликована на портале открытых данных правительства Москвы. Об этом в четверг сообщил в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"В столице официально начался сезон арбузов и дынь. Подготовили для вас полную карту точек продажи", - написал Собянин.
Полная онлайн-карта с учетом разбивки по округам содержит информацию о местоположении бахчевых развалов, полное наименование, точный адрес и период размещения. "Места дислокации практически всегда совпадают с расположением елочных базаров зимой и не меняются от года к году. Кроме того, свежими арбузами и дынями легально торгуют в рамках "ярмарок выходного дня", - говорится в сообщении на портале открытых данных правительства Москвы.
Уточняется, что представленные на бахчевых развалах арбузы и дыни в основном поступают из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края, Дагестана. "По предварительным прогнозам, средняя цена на арбузы составит 25-35 рублей за 1 кг", - говорится на портале.
Кроме онлайн-карты, на портале размещена таблица с подробным описанием адресов точек продаж, периода размещения, номеров договоров. Таблица, как и карта, содержит 247 наименований точек продаж.
На сайте также приводятся рекомендации по выбору спелых арбузов и дынь.