Власти Москвы подготовили онлайн-карту точек продажи арбузов и дынь

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Карта бахчевых развалов опубликована на портале открытых данных правительства Москвы. Об этом в четверг сообщил в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В столице официально начался сезон арбузов и дынь. Подготовили для вас полную карту точек продажи", - написал Собянин.

Полная онлайн-карта с учетом разбивки по округам содержит информацию о местоположении бахчевых развалов, полное наименование, точный адрес и период размещения. "Места дислокации практически всегда совпадают с расположением елочных базаров зимой и не меняются от года к году. Кроме того, свежими арбузами и дынями легально торгуют в рамках "ярмарок выходного дня", - говорится в сообщении на портале открытых данных правительства Москвы.

Уточняется, что представленные на бахчевых развалах арбузы и дыни в основном поступают из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края, Дагестана. "По предварительным прогнозам, средняя цена на арбузы составит 25-35 рублей за 1 кг", - говорится на портале.

Кроме онлайн-карты, на портале размещена таблица с подробным описанием адресов точек продаж, периода размещения, номеров договоров. Таблица, как и карта, содержит 247 наименований точек продаж.

На сайте также приводятся рекомендации по выбору спелых арбузов и дынь.