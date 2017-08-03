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Правила парковки чаще всего нарушаются на Цветном бульваре и Пресненской набережной Москвы

Москва
3 августа, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В июле с этих улиц на спецстоянки было перемещено более 800 машин

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Цветной бульвар, Пресненская набережная и Зеленый проспект в июле текущего года стали лидерами по количеству нарушений правил парковки. За месяц с этих улиц на спецстоянки было перемещено более 800 автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В мае заммэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал Цветной бульвар и Пресненскую набережную "аутсайдерами".

"В июле с Цветного бульвара на спецстоянки ГКУ "АМПП" было перемещено 298 машин-нарушителей, а с Пресненской набережной и Зеленого проспекта - 277 и 250 автомобилей соответственно", - сказали в учреждении.

Там пояснили, что места, где выявлено больше всего нарушений правил парковки, очень популярны среди горожан в выходные и в будние дни. "Например, на Цветном бульваре расположен московский цирк Никулина, большой торговый центр, бизнес центры и еще много мест, которые привлекают внимание москвичей и гостей столицы. Парковка машины в неположенном месте в таких случаях может создавать существенные помехи для всех участников дорожного движения. Мы просим автомобилистов пользоваться оборудованными парковками и не подвергать опасности других людей", - уточнили в АМПП.

Там отметили, что в крупном мегаполисе соблюдение правил парковки является одной из мер, которая позволяет значительно сократить количество нарушений и ДТП, а также дает возможность беспрепятственно передвигаться пешеходам, автомобилям экстренных служб и другому транспорту.

Ежедневно в столице перемещаются на штрафстоянки порядка 800 автомобилей. При этом в сутки по Москве передвигаются около 3,6 млн единиц личного автотранспорта. Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" перемещают автомобили, нарушающие правила дорожного движения, по решению Московской административной дорожной инспекции или ГИБДД.

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