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Православный реабилитационный центр для наркозависимых открылся в Подмосковье

Москва
3 августа, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В новом центре, рассчитанном на 36 человек, родные и близкие наркозависимых могут узнать, как помочь сделать реабилитацию эффективней

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Новый реабилитационный центр для наркозависимых начал свою работу в деревне Сидорово Раменского района Москвоской области, сообщает в четверг пресс-служба Московской епархии.

"Условия в новом реабилитационном центре очень хорошие: он построен с соблюдением всех санитарных норм и требований пожарной безопасности, планируется развивать при центре собственное хозяйство, заниматься животноводством - все условия для этого есть. Важно также, что для недостаточно мотивированных воспитанников предусмотрен мотивационный этап, после чего начинается основной этап реабилитации", - отметил руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев.

Работа нового центра, рассчитанного на 36 человек, строится не только не помощи наркозависимым. Родные и близкие наркоманов могут узнать, как вести себя с таким человеком, чтобы реабилитация прошла максимально эффективно.

"Зависимые часто не осознают свое состояние, поэтому нужно их информировать о проблеме, подталкивая к изменению зависимого поведения. С родителями и родственниками ведется работа по проблемам созависимого поведения, мы объясняем, что их участие в процессе выздоровления зависимого члена семьи также очень важно", - отметил клинический психолог Роман Прищенко.

Как отметили в пресс-службе, длительность основного этапа реабилитации -  девять месяцев. Помощь оказывают 10 квалифицированных специалистов - психиатры-наркологи, клинические психологи и социальные работники.

"Новый центр является частью общецерковной системы реабилитации наркозависимых. Сегодня в Русской православной церкви действуют более 4000 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив. Среди них более 200 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе более 70 реабилитационных центров для наркозависимых", - добавили в пресс-службе.

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