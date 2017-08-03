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Три человека попали в больницу после ДТП в Новой Москве

Москва
3 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Авария произошла в районе поселка Шишкин лес

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе поселка Шишкин лес столкнулись Subaru и Chevrolet. В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы с небольшими травмами. "Пострадавших в тяжелом состоянии нет", - добавили в УГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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