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Посвященная фитнесу на природе фотовыставка открылась на Гоголевском бульваре Москвы

Москва
3 августа, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В экспозицию вошли 20 фотографий, которые демонстрируют то, как горожане активно проводят досуг на природных территориях города

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Биение сердца в такт городу под пение птиц", посвященная занятиям москвичей спортом на природе, открылась на Гоголевском бульваре, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы презентуем фотовыставку, посвященную активным занятиям спортом на природных территориях. Здесь 20 фотографий, демонстрирующих то, как обычные горожане приходят на наши природные территории и активно проводят там свой досуг", - рассказала корреспонденту ТАСС специалист управления особо охраняемых территорий Департамента природопользования города Москвы Вероника Балябина.

Она пояснила, что департамент проводит выставки фоторабот ежегодно. Этот год, год особо охраняемых природных территорий и год экологии, не стал исключением.

Следующая фотовыставка, которая продлится с 3 сентября по 3 октября, будет посвящена свадьбам на природе, уточнила представитель столичного ведомства.

"Эту выставку (о спорте на природе) мы хотим популяризировать. Это наши природные территории, то есть не все жители города Москвы, не все гости столицы знают об их огромном количестве. Москва, как вы знаете, один из самых передовых мегаполисов по количеству зеленых насаждений в городе. Поэтому мы еще раз хотим напомнить горожанам, что это не только место отдыха, но и место занятий спортом, особенно в летний период", - отметила специалист департамента.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в этот раз героями выставки стали девушки-танцовщицы, которые репетируют среди живых декораций, тренер, собравший свою команду для занятий в парке. "Отдельно стоит отметить репортаж про представленную в Москве международную инициативу parkrun ("бег по парку"), репортаж о бесплатных занятиях йогой на различных природных территориях Москвы", - говорится в сообщении.

Критерии отбора

При отборе работ для выставки предпочтение отдавалось тем фотографам, кто сам активно занимается спортом и является участником фоторепортажей. К примеру, журналист и фотограф Вадим Кантор активный участник забегов parkrun. В течение 15 лет он работал фотографом "Гринпис России", снимал природные объекты, которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, публиковался в журналах "Вокруг света", National Geographic-Россия, GEO и других.

"Мы никогда не повторяем наши тематики. Мы никогда не брали тему занятий спортом на природных территориях, у нас впервые проходит такая интересная фотоэкспозиция. Каждый раз мы меняемся, совершенствуемся", - сказала Балябина.

Специалист управления уточнила, что выставка будет длиться месяц, до 3 сентября. Затем будут еще три фотовыставки, посвященные природным территориям департамента, флоре, фауне и мероприятиям, которые на них проходят. Фотопространство будет существовать четыре месяца.

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