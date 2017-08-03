Для укрытия населения в случае ЧС приспособлены 159 станций московского метро

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 150 станций московского метрополитена приспособлены для укрытия населения в случае чрезвычайной ситуации. Об этом заявил руководитель столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Юрий Акимов на научно- практической конференции, посвященной 80-летию местной противовоздушной обороне Москвы.
"К укрытию населения приспособлены 159 станций метрополитена, из них шестнадцать станций глубокого заложения. В двенадцати учреждениях здравоохранения имеются защищенные лечебные стационары для укрытия нетранспортабельных больных", - сказал он.
Всего на территории Москвы предусмотрено более 6,7 тысяч убежищ и около 700 противорадиационных укрытий.