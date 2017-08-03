Число погибших на водных объектах Москвы сократилось в три раза за 10 лет

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество погибших на водных объектах столицы сократилось более чем в три раза за последние 10 лет. Об этом заявил руководитель столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Юрий Акимов на научно-практической конференции, посвященной 80-летию Местной противовоздушной обороны Москвы.
"Основным результатом деятельности Московской городской поисково-спасательной службы за последние 10 лет является сокращение количества случаев гибели на водных объектах Москвы с 200 до 63 человек, то есть более чем в три раза", - сказал Акимов.
Всего за 10 лет сотрудники МГПСС спасли более 2,5 тыс. человек и оказали первую помощь 5 тыс. пострадавших. Акимов отметил, что ежедневно на дежурство заступают около 400 пожарных и спасателей, также в готовности находятся по 400 единиц техники.