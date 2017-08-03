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Собянин: Москва и Джакарта выйдут на новый уровень сотрудничества

Москва
3 августа, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Города намерены сотрудничать в таких областях, как экономика, туризм, культура, образование, здравоохранение

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы и столичное правительство Джакарты заключили меморандум о сотрудничестве на 2017-2019 годы. Документ в мэрии российской столицы четверг подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор столичного правительства Джакарты Джарот Хидаят.

"Рад, что наши прежние договоренности с правительством Джакарты выполняются. Мы в свое время договорились о разработке нового соглашения между нашими городами и сегодня подписываем этот документ", - сказал Собянин на встрече с Хидаятом.

Мэр Москвы отметил, что меморандум предусматривает сотрудничество в области экономики, туризма, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах. "Я уверен, что новый документ, новое соглашение позволит выйти нашим городам на новый уровень взаимоотношений", - подчеркнул Собянин.

Губернатор столичного правительства Джакарты выразил удовлетворение возможностям укрепить взаимоотношения двух столиц. "Мы рассчитываем, что наше сотрудничество приведет к положительным результатам", - сказал он.

В ходе встречи Хидаят рассказал, что в Джакарте более 50 лет назад был построен "брат-близнец" стадиона "Лужники", который, как и московский стадион, проходит реконструкцию. Предполагается, что по завершении работ в конце 2017 года на этом стадионе сыграет московская футбольная команда "Локомотив" с одной из команд Индонезии.

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