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Полиция проверяет сообщение о похищении человека в центре Москвы

Москва
3 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Человека, предположительно, похитили на автомобиле Audi в районе улицы Заморенова

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщение о похищении человека в центре Москвы, ищет автомобиль Audi белого цвета, на котором, возможно, увезли похищенного. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция проверяет сообщение о похищении человека около дома номер 27 по улице Заморенова, его, предположительно , похитили на автомобиле Audi белого цвета, машину ищут", - сказал собеседник агентства.

Подробности происшествия устанавливаются.

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