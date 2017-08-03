МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщение о похищении человека в центре Москвы, ищет автомобиль Audi белого цвета, на котором, возможно, увезли похищенного. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полиция проверяет сообщение о похищении человека около дома номер 27 по улице Заморенова, его, предположительно , похитили на автомобиле Audi белого цвета, машину ищут", - сказал собеседник агентства.

Подробности происшествия устанавливаются.