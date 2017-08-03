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Перенос технологического "окна" в метро Москвы связан с проведением работ по "Моей улице"

Москва
3 августа, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Все выходные зеленая ветка будет работать в штатном режиме

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Объявленное ранее закрытие на ремонт центрального участка Замоскворецкой линии московского метро между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" переносится из-за проведения работ по программе "Моя улица" и перекрытием движения на Тверской улице, 1-й Тверской-Ямской улице, а также на Ленинградском проспекте с 5 по 7 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метро столицы.

"Для обеспечения транспортной доступности и комфортного проезда москвичей и гостей города в центр столицы, и в особенности в Тверской район Москвы, сроки проведения удлиненного технологического "окна" на центральном участке Замоскворецкой линии метро были перенесены. Точная дата проведения удлиненного технологического "окна" будет сообщена дополнительно. Замоскворецкая линия московского метро все выходные будет работать в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что технические работы, запланированные на путевой инфраструктуре, не являются срочными и носят рекомендательный характер. Перенос сроков не повлияет на безопасность и комфорт пассажиров при пользовании метрополитеном.

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