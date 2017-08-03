СК добился установки в доме в Москве подъемника для инвалидов-колясочников

МИД РФ призвал США прекратить шельмование внешнеполитической линии Москвы на БалканахПолитика 3 августа, 21:00
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФМеждународная панорама 3 августа, 20:54
FISU признала хоккей с мячом видом спортаСпорт 3 августа, 20:52
СМИ: ПСЖ подписал контракт с НеймаромСпорт 3 августа, 20:47
Ричард Спенсер вступил в должность министра ВМС СШАМеждународная панорама 3 августа, 20:20
Титов: предложения Путина по защите бизнеса вскоре станут законамиЭкономика и бизнес 3 августа, 20:19
Электромобиль не роскошь: что мешает российским регионам развивать электротранспортЭкономика и бизнес 3 августа, 20:13
Мединский отклонил просьбу Новодевичьего монастыря об оплате коммунальных расходовКультура 3 августа, 20:10
Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанностиПолитика 3 августа, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные следователи СК добились установки подъемника для инвалидов в жилом доме в Задонском проезд на юге Москвы, откуда проживавшие там жители с ограниченными возможностями не могли выйти. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, основанием стал сюжет в апреле на телеканале НТВ.
По данным СМИ, в доме живут двое инвалидов-колясочников. Из-за неправильно установленного пандуса в подъезде они не могли на колясках выехать из подъезда и обращались к городским властям с просьбой установить подъемник. Но вместо того, чтобы сделать новый пандус в подъезде, обустроили спуск на улице, до которого инвалиды не могли добраться от лифта.
"Следственным управлением по Южному административному округу по изложенной в сюжете информации была проведена доследственная проверка. В рамках проверки следователями были приняты меры, направленные на восстановление социальных прав жителей дома. Департаментом капитального ремонта города Москвы проведен комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам на улицу из подъезда указанного дома", - сообщила Юлия Иванова.
3 августа были завершены работы по установке в подъезде дома подъемной платформы для инвалидов-колясочников и проведен запуск конструкции.