СК добился установки в доме в Москве подъемника для инвалидов-колясочников

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные следователи СК добились установки подъемника для инвалидов в жилом доме в Задонском проезд на юге Москвы, откуда проживавшие там жители с ограниченными возможностями не могли выйти. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, основанием стал сюжет в апреле на телеканале НТВ.

По данным СМИ, в доме живут двое инвалидов-колясочников. Из-за неправильно установленного пандуса в подъезде они не могли на колясках выехать из подъезда и обращались к городским властям с просьбой установить подъемник. Но вместо того, чтобы сделать новый пандус в подъезде, обустроили спуск на улице, до которого инвалиды не могли добраться от лифта.

"Следственным управлением по Южному административному округу по изложенной в сюжете информации была проведена доследственная проверка. В рамках проверки следователями были приняты меры, направленные на восстановление социальных прав жителей дома. Департаментом капитального ремонта города Москвы проведен комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам на улицу из подъезда указанного дома", - сообщила Юлия Иванова.

3 августа были завершены работы по установке в подъезде дома подъемной платформы для инвалидов-колясочников и проведен запуск конструкции.