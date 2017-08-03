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Полицейский в Москве применил оружие в отношении напавшего на него с куском стекла мужчины

Москва
3 августа, 20:06 UTC+3 МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Нападавший на сотрудника полиции госпитализирован

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотруднику столичной полиции пришлось примерить табельное оружие после того, как на него напал неизвестный с куском стекла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня вечером в отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке на улице Мытной, 46. Прибывший наряд полиции пресек правонарушение и разнял частников конфликта. Но один из участников потасовки напал на сотрудника с куском стекла в руке", - сказал собеседник.

По его словам, в ответ полицейский после неоднократных предупреждений о применении оружия произвел предупредительный выстрел. "Агрессия со стороны неизвестного продолжилась и для отражения нападения полицейский выстрелил мужчине в ногу. В настоящее время нападавший на сотрудника полиции госпитализирован", - отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы конфликта и обстоятельства произошедшего.

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