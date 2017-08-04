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Инвесторам в Москве предложат открыть рядом с "Зарядьем" отель с интерьерами XVIII века

Москва
4 августа, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Отель предлагается разместить в Воспитательном доме, в здании которого во время путешествия по России останавливался Льюис Кэррол

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные власти предложат будущему победителю аукциона, который выиграет торги на покупку комплекса из 33 зданий рядом с Кремлем и парком "Зарядье", разместить отель с интерьерами времен императрицы Екатерины II. Отель предлагается разместить в Воспитательном доме, построенном по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века, сообщил в четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, представляя инвесторам концепцию развития пространства с историческими зданиями вблизи Кремля.

"Размещение отеля времен Екатерины II позволит не только сохранить планировку Воспитательного дома (объект культурного наследия - прим. ТАСС), но и наполнить объект новым содержанием. Это будет вполне закономерно для столицы, которая является туристическим центром страны", - сказал он.

В свою очередь историк и москвовед Филипп Смирнов напоминает, что Воспитательный дом возник в столице благодаря инициативе личного секретаря Екатерины II Ивана Бецкого. Заведение открыли в качестве благотворительного закрытого учебно-воспитательного учреждения для детей-сирот.

"Воспитательный дом как институция был очень хорошо продуман: он существовал не только и не столько на деньги попечителей, которых было предостаточно, сколько на доход от пребывания постояльцев. Одно из его зданий было передано под устроительство гостиницы. И, что крайне любопытно, в этой гостинице останавливался Льюис Кэррол, когда путешествовал по России. Поэтому попадание авторов концепции прямо в точку", - отметил Смирнов.

Как сообщает пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы, комплекс зданий на Москворецкой набережной (Китайгородский проезд 9/5) выставлен на аукцион. Он включает 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты. Среди них - Воспитательный дом. После продажи его территория - 11 га - станет открытой для посетителей.

Инвестор в ходе реконструкции должен сохранить исторический облик всех объектов. Торги пройдут на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Начальная цена лота - 8,6 млрд рублей.

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