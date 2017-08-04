Сотрудники московского метро будут помогать маломобильным горожанам в часы пик

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали дежурить на станциях московской подземки, сообщается в пятницу на сайте мэрии столицы.

"Пассажиры обратились к нам с просьбой организовать постоянное дежурство сотрудников ЦОМП на шести станциях, рядом с которыми расположены крупные взрослые и детские медицинские учреждения - поликлиники, реабилитационные центры", - цитирует портал начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Уточняется, что на станциях будут дежурить около 10 инспекторов. Пилотный проект запустили на станциях "Каховская", "Сокольники", "Третьяковская", "Парк культуры", "Комсомольская", "Проспект мира". Ранее для того, чтобы получить помощь, москвичам было необходимо оформить предварительную заявку. В мэрии отметили, что с начала года сотрудники центра помогли более чем 80 тысячам пассажиров.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена заработал в 2013 году. Центр оказывает услуги на безвозмездной основе по безопасному и комфортному сопровождению в метрополитене и МЦК маломобильных граждан, инвалидов с нарушением слуха, зрения, функций опорно- двигательного аппарата, пассажиров с маленькими детьми, пожилых граждан. Оставить заявки на сопровождение пассажиры могут как на сайте метро, так и через мобильное приложение "Метро Москвы".