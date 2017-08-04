Движение электричек восстановлено после гибели человека на Казанском направлении МЖД

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) восстановила движение электричек на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

Пригородная электричка утром в пятницу сбила на железнодорожной станции Перово троих мужчин, которые переходили пути в неположенном месте. Один из них скончался.

"В настоящее время пригородные электропоезда Казанского направления МЖД курсируют по расписанию", - сказали в ЦППК.

Ранее из-за ЧП три электрички Казанского направления прибыли в конечный пункт с отклонением от графика до 13 минут.

Позже в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что попавшие под электричку в Перово мужчины пытались обойти турникеты по путям, не заплатив за билет. Ведомство проводит проверку.