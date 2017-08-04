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Археологические музеи под открытым небом появятся в Москве

Москва
4 августа, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

На территории Хохловской площади также планируется организация различных культурных мероприятий

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы поручил создать в столице первый археологический парк под открытым небом на Хохловской площади для москвичей и туристов. Об этом он сообщил в пятницу во время осмотра хода строительных работ по программе "Моя улица" в Басманном районе Москвы.

Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города. Возраст каменной кладки - почти 500 лет. Столичные строители, историки и археологи посчитали, что продолжать дальнейшие работы небезопасно для древней стены, а вынести археологическую находку за пределы стройплощадки, не повредив ее, оказалось невозможно технически. Площадь перекрыли.

"Здесь мы видим знаменитую Хохловскую площадь, больше 10 лет это был несчастный объект, брошенный и затопленный. Впервые (на площади) создается открытый археологический парк, где столичные жители и туристы могут полюбоваться стариной Москвы", - сказал мэр.

По его словам, Хохловская площадь является жемчужиной Москвы, так как на этом месте не только вскрыты и найдены останки Белого города и уникальной стены, но и найдены древние артефакты. По задумке столичных властей, на месте заброшенного строительного котлована должен появиться просторный амфитеатр. А центром притяжения на площади станет участок стены древнего Белого города.

Кроме того, после открытия площади планируются проводить различные культурные мероприятия. "Здесь удивительно открытое пространство. В целом по программе "Моя улица" было найдено около 10 тыс. артефактов", - отметил Собянин.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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