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В Москве задержан еще один участник группы, обвиняемой в сбыте контрафактного ботокса

Москва
4 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В течение года злоумышленники продавали через интернет флаконы с неустановленным веществом

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали восьмого участника организованной группы, обвиняемой в сбыте контрафактных медицинских препаратов на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержан еще один участник организованной группы, осуществлявшей производство и реализацию контрафактных товаров с незаконным использованием товарного знака всемирно известной фирмы", - сообщила она.

Ранее были задержаны семь граждан из различных регионов России в возрасте от 30 до 55 лет. "В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - добавила Волк.

Установлено, что на территории Московского региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продали флаконы с неустановленным веществом на 10 млн рублей. Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъято девять коробок, в каждой из которой находилось более 100 единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

В свою очередь глава юридического бюро TM Defence Яна Брутман, представляющая интересы компании Allergan - правообладателя препарата ботокс, пояснила ТАСС, что этот препарат "не может продаваться в аптеке в принципе".

"Оригинальный ботокс распространяется исключительно через официальных дистрибьюторов, приобрести препарат могут только медицинские учреждения или дипломированные врачи соответствующего профиля. Эффект от применения контрафактного ботокса может быть самым плачевным. Чаще всего его делают в Китае и Индии, используя вещество неизвестного происхождения", - сказала она, выразив благодарность сотрудникам столичной полиции за проведенную операцию.

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