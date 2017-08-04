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Работника Щербинского кладбища в Новой Москве придавило могильной плитой

Москва
4 августа, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Санитарный вертолет Московского авиационного центра госпитализировал пострадавшего в НИИ им. Склифосовского

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал мужчину, которого придавило плитой в районе Щербинского кладбища в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе Щербинского кладбища в Новой Москве мужчину придавило плитой. Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту происшествия и эвакуировал пострадавшего в НИИ им. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

На борту пострадавшего сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавшего работника кладбища придавило могильной плитой.

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