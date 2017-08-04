Жильцы дома на северо-западе Москвы эвакуированы из-за возгорания

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в мансарде жилого дома на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, жильцы были эвакуированы.

"Пожар произошел в монолитном трехэтажном жилом доме по адресу: Пенягинская улица, дом 24. По предварительным данным, возгорание произошло в мансардной части здания. Жильцы дома были эвакуированы до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные, площадь возгорания составила 30 кв. метров, идет проливка здания. Из-под кровли дома валит густой черный дым. "Со слов консьержа, людей в здании не осталось", - добавили в ГУ МЧС.