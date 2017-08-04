Городской фестиваль "Цветочный джем" посетили шесть миллионов человек

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичный фестиваль "Цветочный джем" посетили шесть миллионов человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав на одной из плошадок фестиваля "Московское лето. Цветочный джем 2017".
Фестиваль проходит в Москве с 20 июля по 6 августа 2017 года. Гости мероприятия на более чем 40 площадках могут полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и послушать музыкантов.
"Этот фестиваль посетили порядка шесть миллионов человек. Можно было бы сказать, что это придуманная цифра, но сами продавцы мороженного говорят, что было куплено 1,5 млн порций мороженого", - сказал Собянин.
По его словам, город смог проводить такие масштабные мероприятия благодаря большой проделанной работе - созданию упорядоченных парковочных пространств, избавлению зданий и улиц от многочисленной рекламы. Каждое из этих решений привело к "эволюции города". Теперь, когда эти пространства освободились, можно проводить здесь различные фестивали - "Московскую весну", "Московское варенье" и многие другие.
"К примеру, площадка, где мы находимся - была сплошь заставлена грязными машинами, даже пешеходам было трудно пройти. Москвичи это хорошо знают. И так было во всех частях города - на всех улицах и тротуарах. Нам сейчас сложно это представить, потому что прошло уже несколько лет, но именно с этого мы начинали", - отметил Собянин.