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Пожар в мансарде жилого дома на северо-западе Москвы ликвидирован

Москва
4 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в мансарде трехэтажного жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар в 17:32 полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в мансарде монолитного трехэтажного жилого дома по адресу: Пенягинская улица, дом 24. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Жильцы дома были эвакуированы до прибытия пожарных.

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