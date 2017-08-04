Пожар в мансарде жилого дома на северо-западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в мансарде трехэтажного жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар в 17:32 полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в мансарде монолитного трехэтажного жилого дома по адресу: Пенягинская улица, дом 24. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Жильцы дома были эвакуированы до прибытия пожарных.