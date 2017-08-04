Пожар в мансарде жилого дома на северо-западе Москвы ликвидирован

Школьники Дагестана разработают свои проекты на второй смене центра "Сириус-Альтаир"В стране 4 августа, 18:27
Тони Гранато стал главным тренером сборной США по хоккею на ОИ-2018Спорт 4 августа, 18:17
WBA обязала Джошуа провести защиту титула против ОртисаСпорт 4 августа, 18:11
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в КрымЭкономика и бизнес 4 августа, 18:09
Общественный контроль экологических нарушений заработает в РоссииСоциальная ответственность 4 августа, 18:06
В Белом доме могут начать использовать детектор лжи для борьбы с утечкамиМеждународная панорама 4 августа, 18:02
Заря над бесконечной рекой: полвека истории Pink FloydКультура 4 августа, 18:00
В США экс-менеджер Volkswagen признал вину по делу о дизельном скандалеПроисшествия 4 августа, 17:52
Выделяемые при ремонте водопровода материалы могут угрожать здоровьюСоциальная ответственность 4 августа, 17:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в мансарде трехэтажного жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Пожар в 17:32 полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел в мансарде монолитного трехэтажного жилого дома по адресу: Пенягинская улица, дом 24. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Жильцы дома были эвакуированы до прибытия пожарных.