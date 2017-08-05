МЧС предупредило о дождях с грозами в Москве и области

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дождях с грозами в Москве и Подмосковье в субботу вечером.
"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в ближайший час с сохранением до 22 часов вечера 5 августа в Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождем, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сообщил ТАСС представитель пресс-службе ГУМЧС.
По его словам, во время непогоды возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, промывы грунта. В связи с этим спасатели призывают быть более внимательными и осторожными.
"В условиях непогоды обходите рекламные щиты и шаткие строения. По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказал собеседник агентства.