МЧС предупредило о дождях с грозами в Москве и области

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дождях с грозами в Москве и Подмосковье в субботу вечером.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях - в ближайший час с сохранением до 22 часов вечера 5 августа в Москве и Московской области местами ожидается гроза с дождем, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сообщил ТАСС представитель пресс-службе ГУМЧС.

По его словам, во время непогоды возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, промывы грунта. В связи с этим спасатели призывают быть более внимательными и осторожными.

"В условиях непогоды обходите рекламные щиты и шаткие строения. По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказал собеседник агентства.