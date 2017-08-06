Москва стала лидером среди российских регионов по снижению числа преступлений

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Москва в 2017 году возглавила список российских регионов по сокращению общего числа преступлений. Об этом говорится в опубликованном Генпрокуратурой докладе о состоянии преступности в России за первое полугодие.

Столица продемонстрировала самое значительное снижение числа преступлений - почти на 16 тыс. - и вошла в пятерку регионов с самими высокими процентными показателями сокращения преступности. В Москве число преступлений сократилось на 23,9% (в целом по стране - на 12,9%), в том числе на 13% снизилось число тяжких преступлений.

Москва также вошла в пятерку регионов с самым высоким сокращением числа нераскрытых преступлений - на 27,3%. За полгода в Москве зарегистрировано почти 72 тыс. преступлений (в первом полугодии 2017 года - 94 тыс.), нераскрытыми остались 42 тыс. (в первом полугодии 2016 - 58 тыс.).

Цифры правовой статистики демонстрируют, что столице удалось закрепить снижение уровня преступности. Москва, которая является самым населенным городом Европы (12,38 млн жителей, следом идут Лондон - 8,6 млн и Стамбул - 8,1 млн) и где живут 8% жителей России (не считая приезжих), лидирует по общему числу преступлений среди всех регионов РФ.

В 2014 году уровень преступлений в городе вырос на 4,5%, в 2015 - на 6,8%, в минувшем году снизился на 10,9%, в 2017 году тенденция к спаду преступлений продолжилась. Если в 2013 году на столицу приходилось 7,9% от общего числа зарегистрированных в стране преступлений, в 2015 - 8,8%, в 2016 - 8%, то в этом году доля столицы в общем числе преступлений по стране упала до 6,9%.