"Стену скорби" в память о жертвах политических репрессий начали устанавливать в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Установка бронзового горельефа "Стена скорби" началась в сквере на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте капитального ремонта.

"Установка монумента началась. Сейчас монтируется первый из одиннадцати фрагментов композиции", - отметил представитель департамента. Горельеф, созданный народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном и архитектором Андреем Франгуляном, доставили из мастерской в Химках.

"Устанавливают монумент с помощью 50-тонного подъемного крана, который опускает части бронзовой стены на специальные закладные элементы, затем будут прикреплены фундаменту. В процессе установки участвуют 20-30 рабочих", - уточнил представитель департамента. Все 11 фрагментов - а монумент состоит из девяти частей размером по три метра и двух частей по 4,5 метра - привезут в сквер к 23 августа. Высота сооружения составляет шесть метров, а длина - 30 метров.

"Стена скорби" - это двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества бронзовых человеческих фигур, которые словно отрываются от земли и устремляются к небу. По краям стены будут установлены плиты, на которых высечено слово "Помни" на разных языках мира. Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Скульптурную композицию будут обрамлять подпорные стенки из гранитных плит. Лучи семи прожекторов, направленных в небо, будут, по задумке скульптора, символизировать души людей. В ночные часы монумент будут освещать специальные лампы с мягким желтым светом. Вокруг памятника высадят деревья, а площадку рядом с ним вымостят круглыми камнями.

Собрать "Стену скорби" планируется до октября 2017 года, а открыть - 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.