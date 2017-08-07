В Москве два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате аварии с полицейским автомобилем на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали два человека - водитель Audi и находившийся в служебном автомобиле человек", - сказал собеседник агентства.

Столкновение легкового автомобиля Audi и служебного автомобиля произошло в воскресенье на Щербаковской улице.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.