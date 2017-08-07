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Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году

Москва
7 августа, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Стеклянные надземные переходы объединят разные микрорайоны столицы, свяжут станции метро, МЦК и железнодорожные платформы

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Четыре новых терминала и семь подземных и надземных переходов построят в 2018 году на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Стеклянные надземные переходы, которые объединят между собой разные микрорайоны столицы, мы строим по просьбе жителей нашего города", - приводит портал слова гендиректора АО "МКЖД" Владимира Машкина.

Отмечается, что самый длинный из надземных стеклянных переходов протяженностью 195 метров свяжет Михалковскую улицу со Старокоптевским переулком. Также стеклянные переходы появятся в районе улицы Панфилова, над проспектом Мира и в районе Богородское.

Вблизи делового центра "Москва-Сити" в Пресненском районе будут построены три подземных перехода. Один из них соединит платформу Тестовская и строящийся жилой комплекс на месте бывшего Мелькомбината. К новому переходу почти вплотную подведут уже существующий под ТТК подземный переход ко 2-му Красногвардейскому проезду. Еще один подземный пешеходный переход появится под железнодорожными путями платформы Тестовская.

Кроме того, переход протяженностью 100 метров соединит станции метро и МЦК Ботанический сад. Также там построят терминал, который для удобства пассажиров оснастят эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Дополнительный терминал с кассами, лифтами и эскалаторами подведут к северному вестибюлю станции метро "Черкизовская", который соединит станцию метро и платформу Локомотив.

Кроме того, у станции МЦК ЗИЛ в следующем году откроется второй терминал с выходом в сторону строящегося жилого комплекса. Отмечается, также, что сейчас идет объединение МЦК и станций пригородных электричек. Так, в следующем году новый терминал и стеклянный надземный переход по принципу "сухие ноги" свяжут платформу НАТИ Октябрьской железной дороги и станцию МЦК Лихоборы.

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