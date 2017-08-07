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Мосгорсуд приговорил к 18,5 года колонии жителя столицы за убийство женщины и ее сына

Москва
7 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Два тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из столичных домов 15 июля

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 18,5 года колонии строгого режима жителя столицы Сергея Ананича за убийство женщины и ее 14-летнего сына, сообщили ТАСС в суде.

"Мосгорсуд признал Ананича виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 18 лет и шести месяцев колонии строгого режима", - сказал представитель суда.

29-летний ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью москвич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает пожизненное лишение свободы. По словам прокурора Людмилы Баландиной, он раскаялся и полностью признал вину в содеянном. "В ходе прений сторон прокуратура запросила для подсудимого 19,5 года колонии строгого режима", - отметила прокурор.

15 июня в квартире одного из жилых домов по улице Дубнинской в Москве были обнаружены тела женщины, 1976 года рождения, и ее сына, 2002 года рождения. В ходе осмотра на телах погибших были обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища. По данным СК, подозреваемый проживал в том же подъезде, что и его жертвы.

Как установил суд, подсудимый совершил убийство женщины после распития с ней алкогольных напитков. "В ходе общения между Ананичем и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого он нанес ей 12 ударов бытовым ножом по различным частям тела, от которых она скончалась", - говорится в приговоре. Кроме того, осознавая, что ее сын может сообщить сотрудникам полиции об убийстве, он также убил ребенка, скрывшись с места преступления.

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