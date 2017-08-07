Следователи задержали участника драки в кафе Зеленограда

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следователи установили и задержали подозреваемого по делу о гибели мужчины в результате драки между посетителями кафе в Зеленограде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 27-летний подозреваемый в ходе драки нанес 32-летнему мужчине не менее двух ножевых ранений в область груди и живота, от которых последний впоследствии скончался", - сообщила она, отметив, что решается вопрос о предъявлении ему обвинений и аресте.

Утром 6 августа на территории кафе на улице Генерала Алексеева в Зеленограде между посетителями произошел конфликт. В ходе драки двое мужчин были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, где один из них от полученных телесных повреждений скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").