Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователи задержали участника драки в кафе Зеленограда

Москва
7 августа, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В результате произошедшего 6 августа конфликта один мужчина погиб

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следователи установили и задержали подозреваемого по делу о гибели мужчины в результате драки между посетителями кафе в Зеленограде. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 27-летний подозреваемый в ходе драки нанес 32-летнему мужчине не менее двух ножевых ранений в область груди и живота, от которых последний впоследствии скончался", - сообщила она, отметив, что решается вопрос о предъявлении ему обвинений и аресте.

Утром 6 августа на территории кафе на улице Генерала Алексеева в Зеленограде между посетителями произошел конфликт. В ходе драки двое мужчин были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, где один из них от полученных телесных повреждений скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
2
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
6
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
7
Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама