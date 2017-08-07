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В Москве сотрудники МЧС спасли тонувшего в Химкинском водохранилище мужчину

Москва
7 августа, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Молодой человек 1991 года рождения отказался от госпитализации

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мужчина, тонувший в Химкинском водохранилище в Москве, спасен, угрозы его жизни нет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"При патрулировании Химкинского водохранилища дежурная смена поисково-спасательной станции "Центральная" увидела в воде тонущего человека. Спасенным оказался мужчина 1991 года рождения", - сказал представитель министерства.

ЧП произошло в 700 метрах от поисково-спасательной станции и всего в ста метрах от берега. Мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он отказался, отметили в пресс-службе.

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