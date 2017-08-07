Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в аварии на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На пересечении Калужского и Киевского шоссе произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует с места аварии двух пострадавших в НИИ им. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

На место выехали сотрудники столичной Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.