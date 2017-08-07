Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Москва
7 августа, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Авария произошла на пересечении Калужского и Киевского шоссе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в аварии на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На пересечении Калужского и Киевского шоссе произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует с места аварии двух пострадавших в НИИ им. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

На место выехали сотрудники столичной Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
2
Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
3
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
4
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
7
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама