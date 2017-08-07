Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в аварии на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"На пересечении Калужского и Киевского шоссе произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует с места аварии двух пострадавших в НИИ им. Склифосовского", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей.
На место выехали сотрудники столичной Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.