Власти Москвы инициировали установку ПО на компьютеры горожан со скидкой 50%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы посредством городского агрегатора "Чудо техники" запустили программу по установке лицензионного ПО на компьютеры старше двух лет со скидкой 50%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Департамента информационных технологий столицы и компании Microsoft.

"Городской агрегатор "Чудо техники", объединяющий легальные сервисные центры по ремонту цифровых устройств, запускает проект, который поможет москвичам, чьи компьютеры и ноутбуки старше двух лет, приобрести лицензионное программное обеспечение с экономией до 50%, а также повысить производительность техники с помощью установки SSD-накопителя. Данная инициатива призвана помочь модернизировать устаревшую технику и решить проблему распространения нелицензионного ПО в городе", - говорится в сообщении.

Инициативу поддержали компании Microsoft и Kaspersky. Сервис создан бюджетным учреждением "Информационный город" Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы для развития технологий в столице в конце 2016 года. Он объединяет легальные сервисные центры по ремонту цифровых устройств.

В основу этого решения легли результаты телефонного опроса ДИТ. Выяснилось, что москвичи используют около 8 миллионов компьютеров и ноутбуков, из которых 86% - старше двух лет. Из-за устаревшего ПО эта техника существенно теряет в производительности и рискует подвергнуться вирусной атаке. Об остроте проблемы говорит то, что 15% респондентов признались, что никогда не устанавливали программное обеспечение на устройство после покупки, а 45,6% никогда не приобретали платные программы, и только 17,8% пользуются исключительно платным ПО.

Большинство участников опроса объяснили отказ от покупки лицензионных программ выбором бесплатного аналога (34%) и высокой стоимостью софта (28%), только 7% открыто признались в использовании "пиратского" ПО. Чаще всего москвичи устанавливают офисные программы. 60% тех, кто устанавливает какие-либо программы, делают это самостоятельно, каждый четвертый прибегает к помощи родственников или знакомых. При этом 68% опрошенных подтвердили намерение приобретать лицензионное ПО при снижении стоимости в два раза.

"Чудо техники" функционирует примерно по такому же принципу, как и агрегаторы такси: на единой онлайн-платформе собираются заявки на ремонт и распределяются между проверенными сервисами по ремонту цифровой техники. Агрегатор берет в ремонт ноутбуки, моноблоки, настольные компьютеры, смартфоны и планшеты. Клиент оставляет заявку, к нему выезжает курьер и через несколько дней привозит технику обратно, цены - средние по столице, действует система контроля качества. Агрегатор обслуживает около десятка брендов, в том числе Apple, Samsung, Sony, LG.