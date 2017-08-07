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На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД прервано движение электричек

Москва
7 августа, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Пассажиры были высажены на станции Красногорск, им предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов прервано на участке Павшино - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЖД.

На перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД в понедельник в 18:50 по техническим причинам остановился пригородный электропоезд, выполнявший рейс Щербинка - Нахабино, пояснили в управлении. "Пассажиры были высажены на станции Красногорск. Для того чтобы оперативно убрать состав с путей, он был отбуксирован пригородным электропоездом, который шел следом. Пассажиры этого состава были высажены на станции Павшино", - говорится в сообщении.

Пассажирам предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах.

Ситуация повлияла на график движения некоторых электричек Рижского направления, которые следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Для недопущения скопления поездов, что могло бы осложнить ситуацию с движением, несколько электричек сняли с маршрутов.

"Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы сократить опоздание задержанных электропоездов до минимума. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в управлении. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах по громкоговорящей связи.

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