На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД прервано движение электричек

Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молотаСпорт 7 августа, 22:19
IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегдаСпорт 7 августа, 22:02
ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротомЭкономика и бизнес 7 августа, 22:01
Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцевСпорт 7 августа, 21:52
Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИСпорт 7 августа, 21:48
Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в СочиСпорт 7 августа, 21:38
"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккеюСпорт 7 августа, 21:21
Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду КанадыСпорт 7 августа, 21:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов прервано на участке Павшино - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЖД.
На перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД в понедельник в 18:50 по техническим причинам остановился пригородный электропоезд, выполнявший рейс Щербинка - Нахабино, пояснили в управлении. "Пассажиры были высажены на станции Красногорск. Для того чтобы оперативно убрать состав с путей, он был отбуксирован пригородным электропоездом, который шел следом. Пассажиры этого состава были высажены на станции Павшино", - говорится в сообщении.
Пассажирам предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах.
Ситуация повлияла на график движения некоторых электричек Рижского направления, которые следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Для недопущения скопления поездов, что могло бы осложнить ситуацию с движением, несколько электричек сняли с маршрутов.
"Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы сократить опоздание задержанных электропоездов до минимума. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в управлении. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах по громкоговорящей связи.