На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД прервано движение электричек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов прервано на участке Павшино - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЖД.

На перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД в понедельник в 18:50 по техническим причинам остановился пригородный электропоезд, выполнявший рейс Щербинка - Нахабино, пояснили в управлении. "Пассажиры были высажены на станции Красногорск. Для того чтобы оперативно убрать состав с путей, он был отбуксирован пригородным электропоездом, который шел следом. Пассажиры этого состава были высажены на станции Павшино", - говорится в сообщении.

Пассажирам предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах.

Ситуация повлияла на график движения некоторых электричек Рижского направления, которые следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Для недопущения скопления поездов, что могло бы осложнить ситуацию с движением, несколько электричек сняли с маршрутов.

"Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы сократить опоздание задержанных электропоездов до минимума. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства", - отметили в управлении. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах по громкоговорящей связи.