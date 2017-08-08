Эксперты прогнозируют высокую конкуренцию на муниципальных выборах в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Муниципальные выборы в Москве, которые пройдут 10 сентября, станут самой конкурентной местной кампанией за последние пять лет, при этом наибольшие шансы на победу имеют кандидаты от "Единой России". К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), подготовившие доклад о ходе кампании, который будет презентован во вторник.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк Новой Москвы. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего выдвинулось на выборы 8329 кандидатов - представителей 32 партий и самовыдвиженцев, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

"Муниципальные выборы в Москве будет отличать высокий уровень конкурентности, как по сравнению с предыдущими столичными выборами в органы местного самоуправления муниципальных округов, так и по сравнению с муниципальными выборами в других регионах РФ. Выборы в столице станут самыми конкурентными муниципальными выборами за последние пять лет", - говорится в докладе, который есть в распоряжении ТАСС.

Авторы отмечают, что все партии страны получили возможность побороться за политическое представительство в столичных муниципалитетах. При этом с точки зрения подготовки к избирательной кампании лучше остальных выглядят позиции кандидатов от "Единой России". Порядка 80% из них имеют шансы на то, чтобы избраться в окружные советы депутатов, указывают эксперты.

В докладе отмечается, что высокая конкуренция обусловлена высокой ценностью результата муниципальных выборов. Партии, получившие представительство в советах депутатов муниципальных округов, получат лучшие возможности для подготовки к выборам мэра Москвы, которые пройдут в сентябре 2018 года, выдвижения на них своих кандидатов и прохождения ими "муниципального фильтра". Кроме того, муниципальное представительство "предоставит партиям площадку для выстраивания и развития политической инфраструктуры, позволяющей готовиться к следующим выборам регионального и федерального уровня".

Оппозиции дали зеленый свет

К муниципальным выборам допущено большое количество кандидатов, число отказов в регистрации минимально, следует из доклада. К участию в выборах допущено 92,03% всех выдвинувшихся кандидатов, конкуренция составит в среднем 5,1 человека на место. Для муниципального уровня этой весьма высокий показатель, констатируют эксперты.

По мнению авторов исследования, "открытость процедуры регистрации позволила всем партиям и политическим движениям, включая и те, что представляют несистемную оппозицию, максимально широко охватить электоральное поле Москвы на муниципальном уровне.

Наибольшее количество кандидатов выдвинули "Единая Россия" (1477) и КПРФ (1333). От ЛДПР в выборах участвуют 964 кандидата, однако часть из них, как сообщил ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выдвинута сразу в нескольких муниципалитетах. От партии "Яблоко" примут участие в выборах 705 кандидатов, от "Справедливой России" - 530, от "Родины" - 235, от "Парнаса" - 51.

Кроме того, напоминают политологи, в выборах примет участие и объединение несистемной оппозиции во главе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Оно состоит из 1018 кандидатов, часть из которых выдвигается от "Яблока" и других оппозиционных партий, а часть идет как самовыдвиженцы. В эту группу входит и лидер оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин, баллотирующийся в Красносельском округе.

Авторы доклада считают, что текущие муниципальные выборы в столице характеризует "стремление столичного правительства выработать московский стандарт избирательной кампании". Его отличительные черты - "отказ от использования административного ресурса в ходе кампаний, снижение юридических препятствий при регистрации кандидатов, создание равных условий участия в избирательных кампаниях для всех политических сил", говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты отмечают наличие большого числа кандидатов, имеющих высокую узнаваемость у избирателей на уровне муниципальных округов и погруженных в их проблематику, а также наличие в муниципалитетах локальных проблем, дискомфортных для "Единой России" и выигрышных для ее оппонентов.

Где ожидается острая борьба

Практически для всех административных округов столицы на муниципальных выборах будет характерна высокая конкуренция, следует из материалов ФоРГО. В первую очередь, она обеспечивается большим числом претендентов на депутатские места.

Самая высокая конкуренция ожидается в Центральном (ЦАО), Юго-Западном, Северном и Северно-Западном административных округах. Так, в ЦАО оспариваются 119 мест при более чем 760 зарегистрированных кандидатах, это самый высокий показатель конкуренции по столице (6,4 человека на мандат). Самая низкая конкуренция прогнозируется в Троицке - 4,3 претендента на депутатский пост.

В условиях высокой конкуренции решающую роль сыграет способность партий мобилизовать своих избирателей, апеллируя к узнаваемым и сильным кандидатам, а также наличие у партий в муниципальных округах соответствующей партийной инфраструктуры, подчеркивают эксперты.

"Выполнение данных требований обеспечивается, прежде всего, за счет погруженности партий в проблематику муниципальных округов и достаточного уровня известности. Такие факторы, как агитация и пропаганда, работа с избирателями и прочее играют вспомогательную роль", - поясняют авторы доклада.

Погруженность в местную проблематику и достаточный уровень известности определяется, прежде всего, результатами партии на предшествующих выборах федерального, регионального и муниципального уровня. Партии, чьи кандидаты побеждали в том или ином округе на выборах в Госдуму, Московскую городскую думу и муниципальные советы депутатов, располагают лучшими стартовыми возможностями в электоральной кампании 2017 года по сравнению со своими конкурентами.

"С точки зрения степени погруженности в дела Москвы и уровня известности, наибольшие шансы на победу по итогам выборов в представительные органы местного самоуправления Москвы есть у "Единой России" и поддерживаемых ею самовыдвиженцев. Порядка 80% кандидатов партии обладают высокими шансами на избрание и переизбрание по итогам голосования", - указывают политологи.

Явка и другие интриги кампании

Одной из интриг муниципальной кампании в Москве эксперты считают явку избирателей. Традиционно на местных выборах она низкая.

"Согласно текущим прогнозам, уровень явки на муниципальных выборах в столице составит порядка 10-15%. Если активность избирателей будет выше, чем прогнозируется, то она окажет серьезное влияние на результаты голосования и отразится на количестве мандатов, которые смогут получить партии, участвующие в избирательной гонке", - говорится в докладе.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что выборы продемонстрируют, способна ли оппозиция набрать достаточное число депутатских мандатов для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра Москвы 2018 году. Кандидат в мэры должен собрать подписи в свою поддержку у 110 муниципальных депутатов, представляющих 110 муниципальных округов столицы.