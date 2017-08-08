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Ребенок разбился, упав из окна жилого дома на юге Москвы

Москва
8 августа, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам источника в правоохранительных органах, 11-летний ребенок выпал с 11 этажа жилого дома на Пролетарском проспекте

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ребенок погиб, упав из окна жилого дома на юге столицы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Около 22:00 мск 11-летний ребенок выпал с 11 этажа жилого дома на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт произошедшего, отказавшись сообщить подробности.

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