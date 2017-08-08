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Присваивавшие квартиры умерших людей мошенники задержаны в Москве

Москва
8 августа, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое полицейских задержаны по подозрению в мошенничестве с квартирами ранее умерших людей, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Полицейские пересекли деятельность группы, специализировавшейся на квартирном мошенничестве. Установлено, что один из членов группы, с помощью работника одного из МФЦ, незаконно оформил для 61-летней уроженки Владимирской области регистрацию в квартире на ул. Реутовская, ранее принадлежавшей умершему человеку", - сказал сотрудник пресс-службы.

После этого женщина смогла заключить договор социального найма этой квартиры и приватизировать ее на свое имя. Получив необходимые документы, женщина подала документы на регистрацию права собственности.

"Возбуждены уголовные дела по статье "покушение на мошенничество, - сказал сотрудник пресс-службы. - В отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стажу, в отношении двоих - в виде подписки о невыезде".

В пресс-службе сообщили, что задержанные полицейские "будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

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