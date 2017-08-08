Пожар в жилом доме на Кутузовском проспекте потушен

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Возгорание в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве ликвидировано, сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 11:29 мск пожар ликвидирован. Причина возгорания и его площадь устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на втором этаже жилого дома на Кутузовском проспекте, д. 15, произошел пожар в нежилой части здания.