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Пожар в жилом доме на Кутузовском проспекте потушен

Москва
8 августа, 11:42 дата обновления: 8 августа, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Сведений о пострадавших не поступало

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Возгорание в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве ликвидировано, сообщили во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 11:29 мск пожар ликвидирован. Причина возгорания и его площадь устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что на втором этаже жилого дома на Кутузовском проспекте, д. 15, произошел пожар в нежилой части здания.

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