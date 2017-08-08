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Фестиваль колесниц пройдет на Дне Индии в Сокольниках в Москве

Москва
8 августа, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В программу мероприятия также войдут мастер-классы по йоге и хинди, детский турнир по шахматам и уроки по приготовлению индийских блюд

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. День Индии - 2017 в России пройдет в московском парке Сокольники 12-13 августа. Фестиваль состоится уже в четвертый раз и приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам организатора Дня Индии - 2017 в России Даши Котвани, гостей фестиваля ожидает насыщенная культурная программа. "День Индии в России будет буквально наполнен индийскими танцами. Будут двухдневные мастер-классы по йоге, мастер-классы для детей, детский турнир по шахматам, мастер-классы по хинди и по приготовлению индийских блюд, а также очень большой розыгрыш призов, таких как билеты в Индию, мобильные телефоны, ваучеры в ресторан", - сказала она.

Гостей фестиваля также ожидают кинопоказы. "Мы на этот праздник со своей стороны представим жемчужины нашей коллекции - "Непохищенную невесту" и "Султан", - сообщил генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян.

Концертную программу гости фестиваля смогут увидеть на центральной эстраде Сокольников. "Танцевальная программа будет охватывать все аспекты индийского танцевального искусства: это и классические танцы всех направлений, народные танцы и, конечно же, эстрадные", - отметила арт-директор фонда "Нритья Сабха" Татьяна Назарова.

По словам президента Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, "самая важная часть фестиваля - фестиваль колесниц".

"Мы привезем Индию в Сокольники", - пообещал он.

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