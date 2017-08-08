Мэр Москвы поручил выделить субсидии на покупку машин каршеринга

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить субсидии на покупку машин каршеринга для краткосрочной аренды. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы, сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии во вторник.

"8 августа 2017 г. на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление "О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 405-ПП". Речь идет о распространении мер поддержки, оказываемых таксомоторным компаниям, на операторов каршеринга. При финансовой аренде [лизинге] или приобретении новых машин в кредит они - в случае соответствия установленным требованиям - также смогут претендовать на получение субсидий из бюджета города Москвы", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что требования к автомобилям каршеринга для получения субсидии будут более строгие, чем к машинам такси. Так, автомобили каршеринга должны быть не старше трех лет, а экологический класс - не ниже стандарта "Евро-4", кроме того, они должны быть произведены на территории РФ.

В настоящее время в целях поддержки легального такси производятся выплаты субсидий на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок. С 2015 года правительство Москвы помогает перевозчикам, приобретающим автомобили в кредит, а также молотым компаниям, существующим на рынке не более двух лет.

Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. Сейчас на московском рынке работают пять операторов: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль" и BelkaCar.