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Ущерб от умышленной порчи деревьев в парке "Крылатские холмы" превысил 80 млн рублей

Москва
8 августа, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Злоумышленник погубил более 100 деревьев в парке

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ущерб от умышленной порчи деревьев злоумышленниками в московском парке "Крылатские холмы" составил 83 млн рублей, по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. Об этом сообщили в ГПБУ "Мосприрода".

Злоумышленник погубил более 100 деревьев в парке, просверлив в них отверстия, сообщили ранее активисты, говорится в сообщении.

"По данным Департамента природопользования Москвы, ущерб, нанесенный зеленым насаждениям "Крылатских холмов", составил 83 млн рублей. Материалы были направлены в органы дознания для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщается в материале.

Следственный отдел ОМВД России по району Крылатское возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ в связи с порчей деревьев, добавили в учреждении. "В настоящее время специалисты "Мосприроды" оказывают помощь следствию", - отмечается в сообщении.

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