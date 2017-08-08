Эксперты: оппозиция идет на московские выборы раздробленной

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оппозиционные силы на муниципальных выборах в Москве раздроблены, а их электорат слабо мотивирован прийти 10 сентября на избирательные участки, поэтому наибольшие шансы на победу имеют представители "Единой России". К такому выводу пришли эксперты, участвующие в круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), посвященном муниципальной кампании в столице.

"Оппозиция очень рассыпалась, идет под разными флагами. Мы видим участников проекта "Открытые выборы" в списке КПРФ, мы видим в списке партии "Яблоко" тех, кто членом партии "Яблоко" не является, большое количество самовыдвиженцев", - сказал руководитель ФоРГО Константин Костин.

Президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин считает, что главная проблема этих выборов заключается в низкой степени мотивированности оппозиционного электората. "В 2013 году он [электорат] мог протестно мобилизоваться, а сейчас он не очень понимает зачем. Тогда он голосовал за Алексея Навального [на выборах мэра], а сейчас каковы полномочия местных депутатов, что они реально могут сделать?" - сказал он.

По мнению Бунина, на муниципальных выборах "в борьбе между избирательными и садовыми участками могут победить последние, люди отправятся на дачу убирать картошку и жарить шашлыки".

"Таким образом, в условиях реальной конкуренции можно прогнозировать победу на выборах "Единой России", - добавил политолог. При этом, полагает Бунин, и другие партии имеют шансы провести своих кандидатов, "особенно в случае успешной мобилизации и проведения успешной избирательной кампании".

Партизанские отряды оппозиции

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что оппозиционные силы на выборах в Москве похожи на раздробленные партизанские отряды времен Гражданской войны.

"Большое количество отдельных партизанских объединений, больше всего напоминающих Гуляйполе на Украине времен Гражданской войны, когда есть красные, белые, зеленые, батька Махно, атаман Григорьев и т. д.", - сказал он.

Таким объединениям, пояснил эксперт, сложно противостоять организованной политической силе, такой, как "Единая Россия", тем более, что они еще и конкурируют друг с другом.

Помочь оппозиции могло бы наличие сильного зонтичного бренда, полагает Минченко. "По сути дела, нужен был бы единый список, например, если бы был список [Алексея] Навального, это было бы интересно, все-таки этот кандидат занял второе место на выборах мэра Москвы", - отметил он.

Однако "эти партизаны не объединены какой-то базовой идентификацией, не сформирована коалиция", подчеркнул политолог.

Кто участвует в выборах

ФоРГО представил во вторник доклад о ходе муниципальной избирательной кампании в столице. Как отмечают авторы исследования, отказов в регистрации кандидатов было мало, 92% кандидатов были допущены к выборам.

Наибольшее количество кандидатов выдвинули "Единая Россия" (1477) и КПРФ (1333). От ЛДПР в выборах участвуют 964 кандидата, однако часть из них, как сообщил ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, выдвинута сразу в нескольких муниципалитетах. От партии "Яблоко" примут участие в выборах 705 кандидатов, от "Справедливой России" - 530, от "Родины" - 235, от "Парнаса" - 51.

Кроме того, в выборах примет участие и объединение несистемной оппозиции во главе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Оно состоит из 1018 кандидатов, часть из которых выдвигается от "Яблока" и других оппозиционных партий, а часть идет как самовыдвиженцы. В эту группу входит и лидер оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин, баллотирующийся в Красносельском округе.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах: во всех районах, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов, это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.