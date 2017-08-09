Пешеходная зона вокруг московского парка "Зарядье" наполовину завершена

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прокладка подземных каналов для кабелей завершена на большинстве улиц вокруг парка "Зарядье" в Москве, рабочие начали мостить тротуары, сообщается в среду в материалах мэрии столицы.

"Благоустройство улиц вокруг парка "Зарядье" завершено более чем наполовину, работы ведутся на семи участках. В Китайгородском проезде, на Москворецкой набережной и Москворецкой улице, а также на Варварке, в Рыбном и Богоявленском переулках завершили прокладку подземной кабельной канализации - туда уберут воздушные провода. Кроме того, на этих улицах установили новые бордюры и начали мощение тротуаров", - уточняется в сообщении.

Также сообщается о начале работ по благоустройству входа в "Зарядье", расположенного на пересечении Москворецкой улицы и Варварки. Там появится площадь с березовой рощей и скамейками для отдыха. Кроме того, Васильевский спуск будет расширен на два метра и вымощен красной брусчаткой.

Предполагается, что после ремонта Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут единым пешеходным маршрутом от Кремля до "Зарядья". В переулках сохранятся две полосы для проезда спецтехники и машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины, автомобилей горожан, проживающих и работающих на этих улицах, и для граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц. Биржевая площадь станет полностью пешеходной, на ней появятся фонтан и скамейки для отдыха.